Ripresa Serie A, il Premier Conte e Spadafora cauti: "Non ci sono ancora garanzie"

vedi letture

Non c’è ancora una data per la possibile ripresa della Serie A. Lo hanno ribadito oggi prima il Primo Ministro Giuseppe Conte, poi il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "Da lunedì riprenderanno gli allenamenti degli sport di squadra, compresi quelli delle squadre di calcio - ha detto Conte in conferenza stampa -. La Serie A? Il Ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport. Per avere una data certa per la ripartenza c'è bisogno di qualche garanzia in più e in questo momento non ci sono".

Gli ha fatto eco poco dopo Spadafora a Casanapoli.net: “Il campionato può ripartire il 13 giugno? Noi stiamo lavorando per fare in modo che dopo che sia ripartito il campionato, poi possa anche concludersi. La prudenza utilizzata è stata interpretata male. Sappiamo, o meglio, speriamo ripartono da lunedì gli allenamenti. Il Governo ha dato il suo via libera, ora dipende dai club. Per il campionato bisognerà vedere le curve del contagio dopo la riapertura vera del 18 maggio. Il mio auspicio è che si possa riaprire il 13 giugno, ma non può essere una data certa oggi. Quando ho risposto in modo duro al mondo del calcio è perché pretendevano una data certa non oggi, che sarebbe legittimo, ma tre-quattro settimane fa avevano gli ospedali pieni. Quello che ho trovato inopportuno è che sembrava il calcio dovesse andare avanti comunque. Si sono fermate le Olimpiadi signori. Ora se ci sono le condizioni bisogna riprendere, ma facendo le cose per gradi. Se i dati ci conforteranno sicuramente riprenderanno anche i campionati di calcio come delle altre discipline sportive”.