Ripresa Serie A, in Italia mercoledì data clou. Ecco cosa succede negli altri Big Five

Il calcio italiano aspetta di sapere se potrà ripartire, con un vero e proprio scontro politico in atto, protagonista il ministro Spadafora. Ma cosa succede all’estero? Come vi abbiamo già raccontato, mercoledì in Germania la cancelliera Angela Merkel dirà la sua (anche) sulla possibile ripartenza della Bundesliga. Nel Regno Unito, invece, è giovedì 7 maggio la data cerchiata in rosso: in quella data, Boris Johnson e il suo esecutivo valuteranno l’andamento del lockdown, per poi fare un nuovo annuncio tre giorni dopo, domenica prossima. Logico che sul tavolo ci sia anche la ripartenza della Premier League. Diversa, infine, la situazione della Liga: il governo di Pedro Sanchez ha già revocato le restrizioni per gli sportivi professionistici, ma in questo caso è l’assocalciatori ad avere grossi dubbi sulla possibilità di riprendere il campionato. Per completare il giro dei Big Five, i cinque grandi campionati d'Europa, la Francia, infine, ha già fatto calare il sipario sul calcio, almeno per questa stagione.