Ripresa Serie A, tutti i contratti e i prestiti del campionato in scadenza il 30 giugno

Sono 133, tra contratti in scadenza e prestiti che termineranno il 30 giugno 2020. Sono uno dei nodi da affrontare per il calcio che vuole ripartire: tutte situazioni in cui non basterà una delibera della FIGC e neanche la FIFA potrebbe intervenire, perché saranno necessarie altrettante trattative individuali. Alcune molto già avanzate, praticamente arrivate alla firma a prescindere dallo stop legato alla pandemia, ma che non abbiamo approfondito perché in questo momento, forse, è più utile capire il quadro delle difficoltà che i vari club dovranno risolvere, in maniera più o meno agevole a seconda dei casi, per consentire che effettivamente la Serie A riparta e soprattutto che continui, andando oltre la classica data di fine stagione.

Atalanta -

Contratto in scadenza: nessuno

In prestito: Mario Pasalic (diritto di riscatto), Adrien Tameze (diritto di riscatto)

Bologna -

Contratto in scadenza: Ladislav Krejci, Danilo, Rodrigo Palacio, Angelo Da Costa, Mouhamadou Sarr

In prestito: Sebastian Breza (obbligo di riscatto a determinate condizioni)

Brescia -

Contratto in scadenza: Daniele Gastaldello

In prestito: Romulo

Cagliari -

Contratto in scadenza: Valter Birsa (con opzione per il rinnovo), Ragnar Klavan (con opzione per il rinnovo), Luca Cigarini, Fabrizio Cacciatore, Rafael

In prestito: Giovanni Simeone (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Federico Mattiello (diritto di riscatto), Radja Nainggolan, Luca Pellegrini, Robin Olsen, Alberto Paloschi

Fiorentina -

Contratto in scadenza: Martin Caceres, Cyril Therau

In prestito: Christian Kouamé (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Rachid Ghezzal (diritto di riscatto), Milan Badelj (diritto di riscatto), Dalbert

Genoa -

Contratto in scadenza: Valon Behrami, Federico Marchetti, Goran Pandev, Salvador Ichazo

In prestito: Francesco Cassata (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Adama Soumaoro (diritto di riscatto), Iago Falque (diritto di riscatto), Antonio Sanabria (diritto di riscatto), Antonio Barreca (diritto di riscatto), Mattia Destro (diritto di riscatto), Edoardo Goldaniga (diritto di riscatto), Marko Pajac (diritto di riscatto), Cristian Romero, Mattia Perin, Mattia Destro

Hellas Verona -

Contratto in scadenza: Fabio Borini, Miguel Veloso, Gianpaolo Pazzini

In prestito: Matteo Pessina (diritto di riscatto e controriscatto), Koray Gunter (diritto di riscatto e controriscatto), Federico Dimarco (diritto di riscatto), Valerio Verre (diritto di riscatto), Claud Adjapong (diritto di riscatto), Emmanuel Badu (diritto di riscatto), Sofyan Amrabat, Amir Rrahmani, Eddie Salcedo, Valentin Eysseric

Inter -

Contratto in scadenza: Ashley Young (opzione per il rinnovo), Borja Valero, Daniele Padelli, Tommaso Berni

In prestito: Stefano Sensi (diritto di riscatto), Cristiano Biraghi (diritto di riscatto), Victor Moses (diritto di riscatto), Alexis Sanchez

Juventus -

Contratto in scadenza: Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon

In prestito: nessuno

Lazio -

Contratto in scadenza: Senad Lulic, Marco Parolo, Ricardo Kishna

In prestito: nessuno

Lecce - Contratto in scadenza: Giulio Donati (opzione per il rinnovo), Marco Calderoni

In prestito: Diego Farias (obbligo di riscatto in caso di salvezza), Khouma El Babacar (Obbligo di riscatto a determinate condizioni), Alessandro Deiola (diritto di riscatto e controriscatto, Cristian Dell’Orco (diritto di riscatto), Nehuen Paz (diritto di riscatto), Gianluca Lapadula (diritto di riscatto), Antonin Barak, Riccardo Saponara

Milan -

Contratto in scadenza: Giacomo Bonaventura, Zlatan Ibrahimovic, Lucas Biglia

In prestito: Alexis Saelemaekers (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Simon Kjaer (diritto di riscatto), Amir Begovic

Napoli -

Contratto in scadenza: Dries Mertens, José Callejon

In prestito: nessuno

Parma -

Contratto in scadenza: nessuno

In prestito: Alberto Grassi (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Luigi Sepe (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Jasmin Kurtic (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Hernani (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Giuseppe Pezzella (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Gianluca Caprari (diritto di riscatto), Dejan Kulusevski, Ionut Radu, Vasco Regini

Roma -

Contratto in scadenza: nessuno

In prestito: Nikola Kalinic (diritto di riscatto), Davide Zappacosta, Chris Smalling, Henrikh Mkhitaryan

Sampdoria -

Contratto in scadenza: Andrea Bertolacci, Edgar Barreto, Wladimiro Falcone

In prestito: Gonzalo Maroni (diritto di riscatto), Tommaso Augello (diritto di riscatto), Andrea Seculin (diritto di riscatto), Maya Yoshida

Sassuolo -

Contratto in scadenza: Gianluca Pegolo, Leonardo Fontanesi

In prestito: Gregoire Defrel (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Vlad Chiriches (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Lukas Haraslin (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Filippo Romagna (diritto di riscatto), Jeremy Toljan (diritto di riscatto), Georgios Kyriakopoulos (diritto di riscatto)

SPAL -

Contratto in scadenza: Jacopo Sala (opzione per il rinnovo biennale), Mirko Valdifiori (opzione per il rinnovo), Ervin Zukanovic, Thiago Cionek, Felipe, Sergio Floccari, Demba Thiam

In prestito: Federico Di Francesco (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Kevin Bonifazi (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Marco D’Alessandro (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Nenad Tomovic (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Lucas Castro (obbligo di riscatto a determinate condizioni), Arkadiusz Reca (diritto di riscatto e controriscatto), Etrit Berisha (diritto di riscatto), Bryan Dabo (diritto di riscatto), Karlo Letica (diritto di riscatto), Andrea Petagna, Alberto Cerri

Torino -

Contratto in scadenza: Cristian Ansaldi (opzione per il rinnovo), Lorenzo De Silvestri, Samir Ujkani

In prestito: nessuno