Riprovaci ancora Juventus. Ma Godin è oramai dell'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sfida nella sfida per la Juventus di Massimiliano Allegri, questa sera, contro l'Atletico di Madrid. Perché i bianconeri, nella scorsa estate, sono stati vicinissimi a Diego Godin: offerta da 4,8 milioni di euro annui per un triennale, con l'uruguagio che aveva preso tempo per decidere. Il patto con Simeone e Griezmann, cioè giocare almeno la stagione 2018-19 per tentare di vincere qualcosa (la Champions League) non poteva essere rotto, era quasi parola d'onore. Per questo Godin aveva ringraziato ma rimandato tutti i discorsi a gennaio, mentre l'Atletico strombazzava un rinnovo contrattuale - mai arrivato - facendo innervosire il proprio capitano, nelle ultime ore di mercato inglese tentato anche dal Manchester United.

L'appuntamento, a gennaio, è arrivato però con un'altra italiana. L'Inter, grazie all'approdo di Giuseppe Marotta, ha anticipato tutti, trovando un accordo - anche più remunerativo rispetto ai bianconeri - con un biennale da 6 milioni di euro più opzione per il terzo anno. La Juventus si è mossa in ritardo, quando tutto era già stato chiuso. Galeotto, poi, l'incontro a Milano di venerdì 25 gennaio, quando gli agenti erano a Milano per chiudere e mettere nero su bianco. Alla fine l'Inter ha battuto la Juve nella corsa, con Godin che non dovrà pensare a un eventuale sgarbo ai suoi prossimi compagni, ma ai suoi vicini nemici.