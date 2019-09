Riscatto City, Shakhtar in volo: gli impegni delle eurorivali dell'Atalanta

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il tonfo Champions, l'Atalanta dovrà cercare di riscattarsi alla prossima: davanti ci sarà lo Shakhtar Donetsk, gara complicata, con gli arancioneri che altrettanto hanno perso in Europa coi Citizens. In patria va diversamente: sette vittorie su sette, già +7 sul Desna che insegue, domenica c'è lo scontro diretto in casa degli ospiti. Il Manchester City, dopo la vittoria ucraina, deve riscattare in Premier League il clamoroso ko contro il Norwich: 3-2 per i Canaries, adesso il Liverpool è già a +5 e i Citizens ospitano l'ultima in classifica, il Watford dei Pozzo. Infine la Dinamo Zagabria: dopo la sbornia europea e il poker rifilato all'Atalanta, la squadra della capitale dovrà cercare l'allungo in patria. E' testa a testa con l'Hajduk Spalato, entrambe in testa a 16 punti. La Dinamo, però, ha una gara in meno e può allungare da domani in casa del fanalino di coda Varazdin.