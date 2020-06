Rischi e fiducia. Il futuro di Pellegrini resta in bilico con la clausola fissata a 30 milioni

Otto assist in 18 partite. Un nuovo ruolo, quello di trequartista, che gli permette di mettere in mostra nel migliore dei modi le sue qualità da rifinitore e l'impressione costante che il meglio debba ancora venire. Lorenzo Pellegrini, 24 anni tra dieci giorni, è già oggi una certezza della Roma e del calcio italiano e può diventare molto di più. Perché è un centrocampista moderno con un percorso inedito: negli ultimi anni ha avanzato il suo raggio d'azione invece di arretrarlo, ma ha sempre fatto un passo dopo l'altro. Compresi due anni a Sassuolo per il suo ritorno nella Capitale.

Romano e romanista, Pellegrini è sempre stato tifoso giallorosso. E proprio a questo sentimento che quest'oggi Petrachi ha fatto appello quando s'è parlato del suo futuro: "Ha una clausola rescissoria, ma è molto legato alla Roma e se il giocatore decide di non andare è libero di non andare. Ho pochi dubbi, secondo me non lascerà la Roma, soprattutto in questo momento".

La clausola è aspetto non banale né secondario. Perché fissata a 30 milioni di euro, un prezzo più basso rispetto al reale valore di mercato del ragazzo che infatti a queste cifre fa gola a tanti. Soprattutto a Juventus e Paris Saint-Germain. Per eliminarla o alzarla, servirebbe un accordo per il rinnovo del contratto a cifre decisamente più alte rispetto a quelle attuali di cui Petrachi non ha parlato. Il dirigente giallorosso, al momento, fa fede solo sulla volontà del ragazzo di continuare a vestire la maglia della Roma: basterà?