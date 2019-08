Riserva alla Juve o protagonista alla Roma? Il futuro di Rugani è ora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiusa la porta Premier, per Daniele Rugani il mercato sembra non finire mai: il rinnovo con la Juventus è freschissimo, ma l'investimento De Ligt evidenzia come, ancora una volta, mette il centrale ex Empoli in attesa. Di fiducia, di un ruolo da titolare, della considerazione che dopo quattro anni di bianconero dovrebbe aver conquistato. L'anno scorso è stato il suo peggiore in assoluto come minutaggio da quando è arrivato a Torino e nonostante il prolungamento fresco di firma, il destino del centrale di Lucca potrebbe anche essere lontano dal suo mentore Sarri.

Il Monaco nelle ultime ore ma soprattutto la Roma hanno dimostrato un forte interesse per il suo futuro, in particolare la squadra di Fonseca, alla ricerca di un rinforzo importante da affiancare a Mancini. L'accordo tra bianconeri e giallorossi non sembra rappresentare un problema, dovrà essere il giocatore stesso a scegliere il proprio presente e di conseguenza il futuro.