Riserve che diventano titolari, e viceversa. Ecco la forza della Lazio

Una delle forze della Lazio, in Europa, è sempre stata quella di poter sfruttare al meglio il turn over. La propensione di Inzaghi ad attingere da tutta la rosa, infatti, fino adesso ha sempre portato ottimi frutti. Basti pensare che lo scorso anno, sui 26 gol totali segnati dai biancocelesti ben 6 vennero dai subentrati. E in questa stagione sono già 2 su 6: il rigore di Immobile all'Apollon e il gol di Marusic a Marsiglia. In totale fa 8 su 32, esattamente il 25%. Numeri importanti, che però potrebbero essere destinati ad evolversi.

La gara dell'Olimpico contro il Marsiglia, infatti, rappresenta bene quella che è l'immagine attuale della Lazio. Una squadra in cui chi gioca, gioca bene. E segna. Per una volta, infatti, tutti i gol sono stati segnati dai titolari. Segno che - a prescindere dalla formazione - Inzaghi è riuscito a dare un gioco solido alla propria squadra. Difficile, in questo momento, parlare di riserve e di titolari (con le dovute e doverose eccezioni). E' l'esempio delle fasce di centrocampo, dove i vari Marusic, Lulic, Basta, Patric, Durmisi e addirittura Caceres si alternano mantenendo sempre un certo standard qualitativo. E' l'esempio della difesa, dove a parte il leader Acerbi tutti gli elementi del reparto ruotano armoniosamente. Ed è anche l'esempio dell'attacco, che anche in una serata in cui Immobile non trova il gol, riesce ad evidenziare altri protagonisti come Correa. Riserve che diventano titolari e viceversa. La forza della Lazio è (adesso) anche questa. Correa e Luis Alberto insegnano.