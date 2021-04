"Risultato positivo, a Dortmund per vincere". Rivedi Guardiola dopo la vittoria del City

vedi letture

Un gol nel finale di Foden regala al Manchester City la vittoria contro il Dortmund nell'andata dei quarti di finale di Champions. Dopo il fischio finale, il tecnico dei Citizens Pep Guardiola ha parlato così: "Andremo a Dortmund per vincere la partita. Nel primo tempo non abbiamo gestito la palla in maniera intelligente, ma nella ripresa siamo migliorati e abbiamo avuto due o tre occasioni nitide dopo l'uno a zero. Il Dortmund - ha concluso lo spagnolo - è una presenza fissa in Champions. Hanno giocato questa competizione per molte stagioni e sanno cosa fare. Nel match di ritorno cercheremo di segnare".

Rivedi il video con le parole di Guardiola!