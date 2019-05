© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La rissa verbale tra Gennaro Gattuso e Tiemoué Bakayoko di ieri sera fa scendere i titoli di coda sull'avventura del centrocampista francese al Milan: la Gazzetta dello Sport elenca i motivi ulteriori che porteranno all'addio tra le parti. Oltre all'intemperanza di ieri, è di poche settimane fa la pessima figura fatta dopo la vittoria sulla Lazio con l'esposizione della maglia di Acerbi sotto la curva rossonera, è ancora più recente il ritardo all'allenamento e vengono portate a galla anche la problematica all'eccessiva frequentazione della discoteca. Intanto sono di stamattina le prime parole al riguardo del giocatore, che ha chiarito di non essersi mai rifiutato di entrare: (QUI l'integrale ).

Il futuro e il Chelsea - Il 14 agosto 2018 è iniziata la sua avventura il Milan: arriva in Italia in prestito oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 35 milioni in favore dei rossoneri. Esordisce con la maglia rossonera durante la partita Napoli-Milan subentrando a Lucas Biglia durante il secondo tempo, ma nonostante un girone di ritorno da protagonista, il suo destino è rientrare in Inghilterra, specie in caso di mancata Champions e a maggior ragione dopo le polemiche di questo periodo.