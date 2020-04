Ritiro blindato, Formello sanificato e un hotel. Il piano della Lazio in attesa della ripresa

Blindaggio di Formello e si valuta la possibilità di individuare una struttura alberghiera, riservata esclusivamente alla società, per ospitare alcuni componenti dello staff sanitario, alcuni cuochi, i camerieri e tutti coloro i quali entreranno in contatto con i giocatori durante il maxi-ritiro di maggio. La Lazio - sottolinea il Corriere dello Sport - sta definendo nei minimi dettagli il piano “ripresa”. Staff tecnico e calciatori avranno a disposizione gli spazi di Formello, rimodernati e sanificati. C’è spazio in abbondanza - si legge - per organizzare un ritiro sicuro e per garantire i distanziamenti necessari. Un medico sarà sempre presente, anche alcuni fisioterapisti. Ma bisogna organizzare il piano che riguarda l’alloggiamento del personale che ruota attorno alla Lazio. Il club potrebbe decidere di appoggiarsi ad una struttura esterna, limitrofa, per evitare ad alcuni dipendenti troppi spostamenti.