Ritiro dopo l'Europeo? Chiellini non lo esclude: "Potrebbe anche essere bello così..."

Giorgio Chiellini potrebbe appendere gli scarpini al chiodo dopo l'Europeo. A dirlo lo stesso capitano della Nazionale, nel corso della conferenza stampa odierna: "Non lo so. Potrebbe essere anche bello così, non lo escludo. Faccio fatica ad andare avanti nel tempo... Dico la verità: se arrivo a fare l'Europeo sono felice, vuol dire esser tornato ai miei livelli. Sarei felice di fare un'annata coronata da un Europeo da protagonista. Non voglio pensare a quel che sarà dopo".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale