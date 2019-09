Ritmi alti a Marassi e tante occasioni: avanti il Genoa al 45': decide Zapata

© foto di www.imagephotoagency.it

Genoa e Fiorentina in campo a Marassi per la seconda giornata di Serie A, con i padroni di casa a caccia della prima vittoria dopo il pareggio ottenuto all'esordio contro la Roma all'Olimpico: formazione interamente confermata per Andreazzoli, con Schone in cabina di regia. Dall'altra parte ancora panchina per Ribery, con Montella alla ricerca del riscatto dopo il ko con il Napoli all'esordio.

RITMI SUBITO ALTI - Genoa Pericoloso dopo 3 minuti, azione simile a quella che portò al 3-3 di Kouame a Roma, con il lancio di Radovanovic, il cross di Ghiglione dalla destra per il centravanti, questa volta Pinamonti, che non è però riuscito a inquadrare lo specchio della porta. La risposta della Fiorentina non si è fatta attendere: azione dalla destra con la palla che finisce sui piedi di Boateng: sinistro in girata dell'ex Barcellona che non ha però trovato la porta. Al 7' minuto Fiorentina vicinissima al vantaggio. Lancio dalle retrovie di Pezzella per Chiesa, ottimo aggancio del numero 25 viola ma destro a rientrare in diagonale a lato.

VANTAGGIO DEL GENOA - Al decimo occasionissima per il Genoa. Calcio d'angolo dalla destra di Schone che trova Romero in area di rigore, colpo di testa del difensore centrale e palla sul palo, con la Fiorentina che salva poi in corner. Sul successivo tiro dalla bandierina lo stesso Schone batte corto, palla a Ghiglione che mette in area di prima intenzione per Cristian Zapata che di testa ha battuto Dragowski. Al ventitreesimo altra occasione per il Genoa: altro cross pericolosissimo di Ghiglione dalla destra per Kouame che non è riuscito ad arrivare sulla palla, brivido sulla schiena di Dragowski che si oppone invece un minuto più tardi su un destro da fuori di Radovanovic. Il portiere polacco è stato poi protagonista, ancora sul centrocampista numero 21 del Genoa: tiro ravvicinato su azione di calcio d'angolo e riflesso pronto dell'estremo difensore gigliato.

TANTE OCCASIONI - Botta e risposta poco prima del trentesimo minuto: prima il Genoa, con Dragowski che si è fatto trovare pronto in uscita bassa su Kouame e successivamente chance per la Fiorentina: azione sulla sinistra di Ranieri, cross basso per Chiesa che non ci arriva e sul secondo palo è Criscito a risolvere la situazione. Iniziativa interessante di Castrovilli al 37': azione personale ad accentrarsi per il numero 8 della Fiorentina ma il suo destro a giro è finito abbondantemente fuori. Al 43' ottimo ancora Dragowski: cross di Barreca per Pinamonti, destro al volo del numero 99 rossoblù e super intervento del portiere polacco che evita il 2-0 del Genoa. Grande intensità a Marassi in questo primo tempo con i rossoblù che chiudono in vantaggio grazie alla rete di Zapata.