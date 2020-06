Ritorna il calcio, stasera Juve-Milan. CR7 vuole il 30° trofeo, l'unico che gli manca

vedi letture

Cristiano Ronaldo, l’uomo che ha vissuto di tutto e vinto quasi tutto, cerca l'assolo finale, il trofeo che ancora gli manca tra quelli a cui ha preso parte, proprio la Coppa Italia. Ronaldo nelle tre nazioni della sua carriera di alto livello ha vinto tutto. In Inghilterra campionato, Fa Cup, Coppa di Lega e Community Shield. In Spagna campionato, Coppa e Supercoppa. In Italia campionato e Supercoppa. Manca solo lei, senza manici, stretta in basso e larga in alto: la Coppa Italia, evidenzia la Gazzetta dello Sport.