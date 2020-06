Ritorna il calcio. Stasera Juve-Milan, Sarri rimette Pjanic al timone della Juve

Scelta a sorpresa da parte del tecnico, che rimette Miralem Pjanic alla guida del centrocampo bianconero: Khedira, conferma il Corriere dello Sport, andrà in panchina in favore di Bentancur, che si allargherà a destra con Matuidi mezzala sinistra. Il bosniaco, che atleticamente è molto cresciuto, parole di Sarri, si riprende il posto come riferimento tecnico della squadra a centrocampo e stasera proverà a fare la differenza per regalare ai bianconeri l'ennesima finale.