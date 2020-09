Ritorni e colpi di fine estate: il nuovo Genoa di Maran prende forma

Mercato caldo per il Genoa. Mentre in città le temperature superano abbondantemente i 30 gradi, la colonnina di mercurio delle trattative rossoblu raggiunge il suo apice. Tanti arrivi negli ultimi giorni che vanno a rimpinguare la rosa a disposizione di mister Maran in vista della prossima stagione. Sono diversi i volti che sono transitati al Synlab Il Baluardo per le visite di rito a cui seguiranno la firma in sede e l’ufficialità finale. La squadra si sta completando e non bisogna perdere tempo perchè domenica alle 15 il campionato prende il via con la sfida casalinga contro il Crotone.

I ritorni - Sono tre per ora i ritorni alla base o meglio le conferme dopo la scorsa stagione, oltre al riscatto di Francesco Cassata. Il primo è quello di Mattia Perin che, dopo il rientro alla base alla Juventus, difenderà nuovamente i pali del Vecchio Grifone anche l’anno prossimo. Il secondo è quello di Mattia Destro. L’ex attaccante del Bologna farà parte del reparto offensivo. Infine Edoardo Goldaniga, dopo l’ottimo finale di stagione, potrebbe essere a disposizione del tecnico friulano prossimamente.

Che colpo Badelj - Nella giornata di ieri il ds Faggiano ha piazzato un colpo da novanta strappando alla concorrenza della Fiorentina Milan Badelj. L’ex centrocampista della Lazio è arrivato nel tardo pomeriggio per svolgere le visite di rito e sarà un ottimo innesto per il centrocampo rossoblu. Centrocampista di grande qualità servirà anche per far crescere i giovani in rosa come Filippo Melegoni classe 1999, anche lui a svolgere i test nella mattina di ieri. Il nuovo Genoa prende forma. Da domenica la palla passa al campo. Un nuovo campionato prenderà il via.