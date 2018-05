Ritorno al futuro - 74 giocatori alla corte di Gasp. Aspettando l'Atalanta B

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

72 calciatori. E potrebbero essere 74. Il vivaio è il grande vanto dell'Atalanta e gli orobici, che rispetto a questa stagione perderanno per esempio Leonardo Spinazzola e Mattia Caldara, ma come ogni anno sono pronti a riabbracciare una torma di giocatori in prestito. Non a caso, il club di Percassi è pronto ad abbracciare il progetto seconde squadre. Anche se, criteri dei ripescaggi alla mano, è difficile che sia possibile già dalla prossima stagione.

Chi rientra - Alcune situazioni sono in via di definizione. Per esempio, quella di Marco Sportiello: la Fiorentina non ha ancora comunicato la propria decisione, il riscatto sembra difficile ma non è da escludere. Difficile immaginare quanti calciatori Gasperini possa integrare nel proprio progetto: Mattiello dovrebbe avere almeno un'occasione, come Dossena, Cabezas, Capone, Pessina, Valzania e Vido. La maggior parte, però, ripartirà in prestito: Boris Radunovic potrebbe tornare alla Salernitana via Lazio, Berat Djimsiti ha fatto abbastanza bene in stagione e dovrebbe rimanere in Serie A. Salvo che, sovvertendo i pronostici del momento, l'Atalanta non riesca davvero a far scendere in campo la propria seconda squadra.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Marco Sportiello, Boris Radunovic, Alessandro Santopadre, Mirco Miori, Luca Zanotti, Alessandro Turrin, Davide Merelli, Stefano Mazzini.

Difensori: Federico Mattiello, Berat Djimsiti, Alberto Almici, Emanuele Suagher, Alberto Dossena, Michele Canini, Fabio Eguelfi, Patrick Asmah, Anton Kresic, Luca Milesi, Constantin Nica, Tommaso Tentoni, Eyob Zambataro, Alex Redolfi, Valerio Nava, Stefano Cason, Michele Messina, Riccardo Gatti, Andrea Boffelli, Stefano Marchetti.

Centrocampisti: Bryan Cabezas, Matteo Pessina, Christian Capone, Simone Emmanuello, Salvatore Molina, Luca Valzania, Davide Agazzi, Nicolò Fazzi, Antonio Palma, Mario Pugliese, Roberto Ranieri, Nicolas La Vigna, Isnik Alimi, Janis Cavagna, Alessandro Eleuteri, Modou Badjie.

Attaccanti: Marco D'Alessandro, Luca Vido, Gaetano Monachello, Guido Marilungo, Simone Mazzocchi, Tiziano Tulissi, Gabriel Lunetta, Doudou Mangni, Giacomo Parigi.

Chi attende

Il riscatto di Pierluigi Gollini è dietro l'angolo. Non lo consideriamo nella rosa della prossima stagione, ma l'accordo con l'Aston Villa va soltanto annunciato. Alessandro Bastoni è cresciuto a Zingonia, di proprietà dell'Inter e in prestito all'Atalanta fino a giugno 2019. Luca Rizzo è in prestito dal Bologna: è stato molto sfortunato per l'infortunio subito non appena arrivato a Bergamo, le società dovranno decidere il da farsi.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Etrit Berisha, Marco Sportiello, Boris Radunovic, Alessandro Santopadre, Mirco Miori, Luca Zanotti, Alessandro Turrin, Davide Merelli, Stefano Mazzini.

Difensori: Andrea Masiello, Rafael Toloi, José Luis Palomino, Robin Gosens, Timothy Castagne, Gianluca Mancini, Hans Hateboer, Alessandro Bastoni, Federico Mattiello, Berat Djimsiti, Alberto Almici, Emanuele Suagher, Alberto Dossena, Michele Canini, Fabio Eguelfi, Patrick Asmah, Anton Kresic, Luca Milesi, Constantin Nica, Tommaso Tentoni, Eyob Zambataro, Alex Redolfi, Valerio Nava, Stefano Cason, Michele Messina, Riccardo Gatti, Andrea Boffelli, Stefano Marchetti, Alessandro Bastoni.

Centrocampisti: Bryan Cristante, Remo Freuler, Marten De Roon, Filippo Melegoni, Nicolas Haas, Joao Schmidt, Bryan Cabezas, Matteo Pessina, Christian Capone, Simone Emmanuello, Salvatore Molina, Luca Valzania, Davide Agazzi, Nicolò Fazzi, Antonio Palma, Mario Pugliese, Roberto Ranieri, Nicolas La Vigna, Isnik Alimi, Janis Cavagna, Alessandro Eleuteri, Modou Badjie.

Attaccanti: Andreas Cornelius, Alejandro Gomez, Andrea Petagna, Josip Ilicic, Musa Barrow, Marco D'Alessandro, Luca Vido, Gaetano Monachello, Guido Marilungo, Simone Mazzocchi, Tiziano Tulissi, Gabriel Lunetta, Doudou Mangni, Giacomo Parigi.