Ritorno al futuro - Bologna, tornano in 15. Rebus Palacio

Niente squadra B per il Bologna, anche se le potenzialità, almeno a livello numerico, vi sarebbero. Tanti giocatori di rientro in rossoblù a fine stagione, pochissimi però dovrebbero trovare spazio.

Chi rientra -

Sarr potrebbe rientrare in rosa come secondo o terzo portiere, dopo una discreta stagione al Prato. In difesa, da valutare Marios Oikonomou e Alex Ferrari, sulla trequarti occhio alla possibile chance per Filippo Falco.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Mouhamadou Sarr, Emanuele Monari.

Difensori: Marios Oikonomou, Alex Ferrari, Nehuen Paz, Deian Boldor.

Centrocampisti: Luca Rizzo, Vincenzo Silvestro, Filippo Falco, Balint Vecsei, Lorenzo Colli.

Attaccanti: Orji Okwonwko, Andrea Vassallo, Bruno Petkovic, Lorenzo Musto.

Chi attende

Tra riscatti e rinnovi, il Bologna ha diverse situazioni da risolvere. Molte legate al nuovo allenatore, che al 99% sarà Filippo Inzaghi. In ballo, soprattutto, il rinnovo di Rodrigo Palacio, ma anche quelli di Torosidis e Da Costa. Orsolini è in prestito biennale dalla Juventus, Avenatti dovrebbe aver superato i problemi fisici. Keita ha esordito soltanto ad aprile: difficile che possa essere confermato.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Antonio Mirante, Antonio Santurro, Mouhamadou Sarr, Emanuele Monari.

Difensori: Giancarlo Gonzalez, Filip Helander, Sebastien De Maio, Adam Masina, Ibrahima Mbaye, Emil Krafth, Marios Oikonomou, Alex Ferrari, Nehuen Paz, Deian Boldor.

Centrocampisti: Erick Pulgar, Adam Nagy, Lorenzo Crisetig, Godfred Donsah, Andrea Poli, Blerim Dzemaili, Cesar Falletti, Juan Manuel Valencia, Ladislav Krejci, Saphir Taider, Luca Rizzo, Vincenzo Silvestro, Filippo Falco, Balint Vecsei, Lorenzo Colli.

Attaccanti: Simone Verdi, Riccardo Orsolini, Federico Di Francesco, Mattia Destro, Orji Okwonwko, Andrea Vassallo, Bruno Petkovic, Lorenzo Musto.