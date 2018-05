Ritorno al futuro - Cagliari, non dipende solo da Carli. Gioiello Barella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti ritorni, poche certezze. Il Cagliari del futuro riparte da una stagione altalenante, con qualche big da confermare (Castan e Pavoletti sono in prestito da Roma e Napoli), tante richieste per il gioiello Barella. E dei rientranti, pochi dovrebbero rimanere.

Chi rientra -

Non dipende tutto dal Cagliari. La SPAL deve decidere se esercitare il diritto di riscatto per Salamon, mentre il Frosinone deve aspettare di sapere se giocherà o meno in A, nel qual caso scatterà l'obbligo di riscatto per Krajnc. È scaduto invece quello di Capuano per il Crotone, ma i pitagorici potrebbero provarci. Il Carpi vorrebbe tenere Melchiorri, che altrimenti è nel mirino del Pescara. Discorso simile per Colombatto, su cui il Perugia vanta il diritto di riscatto. Capello dovrebbe rimanere al Padova, di fatto è difficile ipotizzare un'occasione in prima squadra per uno dei rientranti.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Gabriel Montaperto, Adam Idrissi.

Difensori: Bartosz Salamon, Luka Krajnc, Marco Capuano, Illia Briukhov, Matteo Cotali, Nicola Manca, Simone Pinna.

Centrocampisti: Santiago Colombatto, Alessio Murgia, Marko Pajac, Nicholas Pennington.

Attaccanti: Federico Serra, Federico Melchiorri, Alessandro Capello.

Chi attende

Stagione fra alti e bassi per Leandro Castan, ma il difensore brasiliano ha già detto che vorrebbe rimanere. Andrea Cossu darà l'addio al calcio, Carli incontrerà il Napoli per confermare Leonardo Pavoletti.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Alessio Cragno, Rafael, Luca Crosta, Riccardo Daga, Gabriel Montaperto, Adam Idrissi.

Difensori: Filippo Romagna, Luca Ceppitelli, Marco Andreolli, Fabio Pisacane, Charalampos Lykogiannis, Sienna Mangue, Bartosz Salamon, Luka Krajnc, Marco Capuano, Illia Briukhov, Matteo Cotali, Nicola Manca, Simone Pinna.

Centrocampisti: Luca Cigarini, Nicolò Barella, Artur Ionita, Alessandro Deiola, Daniele Dessena, Fabrizio Caligara, Simone Padoin, Paolo Faragò, Joao Pedro, Santiago Colombatto, Alessio Murgia, Marko Pajac, Nicholas Pennington.

Attaccanti: Diego Farias, Leonardo Pavoletti, Kwang-Song Han, Marco Sau, Niccolò Giannetti, Damir Ceter, Federico Serra, Federico Melchiorri, Alessandro Capello.