Ritorno al futuro - Chievo, scommessa Kiyine. I "vecchi" rinnovano?

Ritorno al futuro -

Il rinnovamento è possibile. Dopo una stagione molto complicata, il Chievo riparte dalla Serie A e dalle tre vittorie consecutive con Lorenzo D'Anna in panchina. Per capirsi, la società clivense non è una di quelle interessate alle seconde squadre, ma tra chi rientrerà dal prestito e chi potrebbe essere confermato, ha un buon serbatoio da cui attingere. E un nome nuovo da regalare al nostro massimo campionato.

Chi rientra -

La grande scommessa è Sofian Kiyine: il giovane centrocampista ha fatto bene alla Salernitana e il Chievo molto punto sul suo talento. Dalla B, sponda Ternana, si aggregherà ai clivensi anche Martin Valjent, pronto per l'esperienza in A. Più complicato che la stessa opportunità l'abbia Michele Rigione, altro rientro dalle Fere.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Matteo Brunelli.

Difensori: Martin Valjent, Michele Rigione, Matteo Solini, Davide Mansi, Davide Savi, Fabrizio Danese, Ansoumana Sané, Gianni Manfrin, Alessandro Roma, Michele Troiani, Nicolas Frey, Tommaso Polo.

Centrocampisti: Malic Mbaye, Antonio Cinelli, Sofian Kiyine, Luca Baldassin, Filippo Damian, Alessio Sestu, Yusupha Bobb.

Attaccanti: Luca Garritano, Radoslav Kirilov, Kevin Yamga, Matteo Gallo, Victor da Silva, Lamin Jallow, Ali Sowe, Antonio Floro Flores, Bismark Ngissah, Damir Bartulovic.

Chi attende

Due conferme da conquistare. Il Chievo è infatti al lavoro per tenere Emanuele Giaccherini e Roberto Inglese. Molto più semplice la prima missione: il centrocampista è in scadenza di contratto col Napoli e ha già chiarito di voler proseguire il proprio percorso in gialloblù. Quasi impossibile la seconda: dopo il no di gennaio, il club partenopeo non ha intenzione di cedere ancora Inglese. Può rimanere Nenad Tomovic, in prestito dalla Fiorentina, da discutere gli eventuali rinnovi dei "vecchietti": Pellissier, Dainelli, Gobbi, Cesar. Nel caso di Sorrentino il prolungamento è quasi automatico, Hetemaj dovrebbe salutare, come del resto Nicola Rigoni.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Stefano Sorrentino, Andrea Seculin, Alessandro Confrente, Matteo Brunelli.

Difensori: Mattia Bani, Alessandro Gamberini, Pawel Jaroszynski, Fabrizio Cacciatore, Martin Valjent, Michele Rigione, Matteo Solini, Davide Mansi, Davide Savi, Fabrizio Danese, Ansoumana Sané, Gianni Manfrin, Alessandro Roma, Michele Troiani, Nicolas Frey, Tommaso Polo.

Centrocampisti: Ivan Radovanovic, Lucas Castro, Samuel Bastien, Fabio Depaoli, Gianluca Gaudino, Valter Birsa, Malick Mbaye, Antonio Cinelli, Sofian Kiyine, Luca Baldassin, Filippo Damian, Alessio Sestu, Yusupha Bobb.

Attaccanti: Manuel Pucciarelli, Riccardo Meggiorini, Mehdi Léris, Mariusz Stepinski, Luca Garritano, Radoslav Kirilov, Kevin Yamga, Matteo Gallo, Victor da Silva, Lamin Jallow, Ali Sowe, Antonio Floro Flores, Bismark Ngissah, Damir Bartulovic.