Ritorno al futuro - Empoli, riecco Romagnoli. Gabriel e Luperto da tenere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli prepara il ritorno in Serie A, dopo la cavalcata trionfale targata Andreazzoli. Diversi uomini mercato per i toscani, il cui organico, considerando i calciatori di rientro dal prestito, è come prevedibile uno dei meno ampi del nostro massimo campionato

Chi rientra -

Simone Romagnoli e Marcel Buchel hanno appena giocato la Serie A. Con esiti diversi: il primo a Bologna, il secondo a Verona: entrambi, di conseguenza, potrebbero dare una mano ai toscani nel ritorno in massima serie. Difficile immaginare la permanenza di altri elementi al ritorno da un prestito. Forse Luca Bittante: ha vissuto una stagione non proprio entusiasmante al Carpi, ma ha familiarità con la A.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Alberto Pellegrini.

Difensori: Simone Romagnoli, Diego Borghini, Davide Seminara, Luca Bittante, Davide Zappella.

Centrocampisti: Samuele Damiani, Katriel Islamaj, Marcel Buchel, Alberto Picchi, Ludovico Gargiulo, Tommaso Fantacci.

Attaccanti: Arnel Jakupovic, Roman Tchanturia.

Chi attende

Si parte dalla porta. Perché l'Empoli ha fatto e farà un tentativo per tenere Gabriel, estremo difensore brasiliano in prestito dal Milan. Più semplice trattenere Sebastiano Luperto, ma anche qui tutto (o quasi) dipende dal Napoli Non rimarrà Castagnetti, non sarà riscattato dal Genoa Nikola Ninkovic. Capitolo rinnovi: molto vicino quello di Manuel Pasqual, incerto quello di Mchedlidze mentre è un'incognita il futuro di Matteo Brighi. Manca soltanto l'ufficialità, ma l'Empoli ha già chiuso per Michal Marcjanik, difensore polacco classe '94.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Ivan Provedel, Pietro Terracciano, Alberto Pellegrini.

Difensori: Michal Marcjanik, Frederic Veseli, Domenico Maietta, Lorenzo Polvani, Nikola Pejovic, Marco Imperiale, Joel Untersee, Giovanni Di Lorenzo, Simone Romagnoli, Diego Borghini, Davide Seminara, Luca Bittante, Davide Zappella.

Centrocampisti: Rade Krunic, Ismael Bennacer, Lorenzo Lollo, Miha Zajic, Samuele Damiani, Katriel Islamaj, Marcel Buchel, Alberto Picchi, Ludovico Gargiulo, Tommaso Fantacci.

Attaccanti: Alessandro Piu, Francesco Caputo, Alfredo Donnarumma, Alejandro Rodriguez, Arnel Jakupovic, Roman Tchanturia.