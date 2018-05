Ritorno al futuro - Fiorentina, si rivede Tomovic. Badelj ha dato l'addio

© foto di Federico De Luca

Nel segno di Astori, ma è il momento di ripartire. La Fiorentina ha vissuto una stagione straziante e complicata, ha chiuso bene sul campo, ora si prepara a salutare alcuni protagonisti. Su tutti, Milan Badelj, che ha ereditato la fascia ma saluterà per non aver rinnovato il contratto. I viola, nonostante l'ampio lavoro a livello di settore giovanile, non brillano per ampiezza della rosa. E, in ottica seconde squadre, per eventuale competitività della Fiorentina B.

Chi rientra -

Poche opportunità, forse nessuna, tra i calciatori al rientro dal prestito. A dispetto del contratto ancora in essere fino al 2020, la Fiorentina considera chiuso il rapporto con Nenad Tomovic, che peraltro potrebbe comunque rimanere al Chievo. Carlos Sanchez non ha convinto l'Espanyol, ma non dovrebbe rientrare nei piani tecnici viola. Stesso discorso per Diks e Gilberto, l'unico ad avere un'occasione potrebbe essere Lorenzo Venuti, che però piace alla SPAL e potrebbe essere usato come pedina di scambio.

Calciatori che rientrano dal prestito

Difensori: Nenad Tomovic, Luca Zanon, Gilberto, Kevin Diks, Lorenzo Venuti.

Centrocampisti: Carlos Sanchez, Andrés Schetino, Gaetano Castrovilli, Luzayadio Bangu, Amidu Salifu, Marco Berardi.

Attaccanti: Rafik Zekhnini, Jaime Baez, Simone Minelli, Joshua Perez, Mattia Trovato, Martin Graiciar.

Chi attende

Tanti riscatti da portare a termine. Alcuni già decisi: quello di German Pezzella è già ufficiale, come quello di Cristiano Biraghi, che però piace al Milan. Da decidere il futuro di Riccardo Saponara, già riscattato anche lui. In bilico il futuro di Diego Falcinelli e Simone Lo Faso, mentre Gil Dias è in prestito biennale. Nei prossimi giorni la Fiorentina chiarirà cosa intende fare con Marco Sportiello, in prestito dall'Atalanta. Nessuna possibilità che Milan Badelj rinnovi: dopo una lunga telenovela, il centrocampista croato ha annunciato il suo addio al capoluogo toscano.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Bartolomiej Dragowski, Michele Cerofolini.

Difensori: German Pezzella, Vitor Hugo, Nikola Milenkovic, Petko Hristov, Cristiano Biraghi, Maxi Olivera, Bruno Gaspar, Vincent Laurini, Nenad Tomovic, Luca Zanon, Gilberto, Kevin Diks, Lorenzo Venuti.

Centrocampisti: Jordan Veretout, Marco Benassi, Bryan Dabo, Sebastian Cristoforo, Valentin Eysseric, Riccardo Sapoanra, Carlos Sanchez, Andrés Schetino, Gaetano Castrovilli, Luzayadio Bangu, Amidu Salifu, Marco Berardi.

Attaccanti: Federico Chiesa, Gil Dias, Cyril Thereau, Giovanni Simeone, Rafik Zekhnini, Jaime Baez, Simone Minelli, Joshua Perez, Mattia Trovato, Martin Graiciar.