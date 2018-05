Ritorno al futuro - Genoa, tra addii e conferme la solita rivoluzione a metà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un piccolo esercito per Ballardini. Specie se paragonata agli impegni europei (assenti) o all'intenzione di creare una seconda squadra (al momento altrettanto assente), la rosa del Genoa, potenzialmente composta da 57 calciatori, è a dir poco ampia. E può sembrare paradossale che, specie al capitolo scadenze o riscatti, i rossoblù abbiano tanto lavoro da fare.

Chi rientra -

Come in altri casi, pochi calciatori fra i rientranti potranno essere utili alla causa dei rossoblù. Potrebbe avere un'altra occasione Riccardo Fiamozzi, come sarà valutato Paolo Ghiglione. Andrea Beghetto aspetta di conoscere dove giocherà il Frosinone la prossima stagione. E Leonardo Morosini ha un appuntamento col destino: Avellino doveva essere l'occasione per il suo rilancio, ma la sfortuna si è messa di mezzo. Probabile che parta ancora in prestito.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Marco Albertoni.

Difensori: Marco Soprano, Davide Brivio, Riccardo Fiamozzi, Paolo Ghiglione, Mario Ierardi.

Centrocampisti: Petar Brlek, Simone Tascone, Alessandro Quaini, Bartosz Wolski, Federico Fassone, Mariano Bernardini, Thomas Rodriguez, Andrea Gulli, Andrea Beghetto, Francesco Corsinelli, Leonardo Morosini.

Attaccanti: Riccardo Improta, Nikola Ninkovic, Kevin Piscopo, Davide Voltan, Michele Emmausso, Falou Samb, Giuseppe Panico, Asencio, Franco Ferrari.

Chi attende

Mezza squadra da riscattare, o con il contratto rinnovare. Non ci dovrebbero essere problemi con Giuseppe Rossi, il cui contratto prevede la possibilità di una permanenza a Genova: il rinnovo sarà siglato la prossima settimana. Non rimarrà Adel Taarabt, che si è nuovamente perso dopo un buon avvio di stagione. Al passo d'addio anche Aleandro Rosi, Isaac Cofie e Luca Rigoni (che potrebbe rimanere a Genova, sponda Sampdoria). Già fatto, solo da annunciare, il rinnovo di Nicolas Spolli, fra i migliori della stagione, e non dovrebbero esservi problemi per Goran Pandev. Un'incognita il futuro di Miguel Veloso, mentre è in programma un incontro col Milan per discutere del futuro di Andrea Bertolacci.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Mattia Perin, Eugenio Lamanna, Marco Albertoni.

Difensori: Armando Izzo, Luca Rossettini, Ervin Zukanovic, Jawad El Yamiq, Davide Biraschi, Loick Landre, Santiago Gentiletti, Francesco Migliore, Pedro Pereira, Antonio Candela, Marco Soprano, Davide Brivio, Riccardo Fiamozzi, Paolo Ghiglione, Mario Ierardi.

Centrocampisti: Daniel Bessa, Oscar Hiljemark, Stephane Omeonga, Darko Lazovic, Diego Laxalt, Petar Brlek, Simone Tascone, Alessandro Quaini, Bartosz Wolski, Federico Fassone, Mariano Bernardini, Thomas Rodriguez, Andrea Gulli, Andrea Beghetto, Francesco Corsinelli, Leonardo Morosini.

Attaccanti: Iuri Medeiros, Gianluca Lapadula, Eddy Salcedo, Andrej Galabinov, Riccardo Improta, Nikola Ninkovic, Kevin Piscopo, Davide Voltan, Michele Emmausso, Falou Samb, Giuseppe Panico, Asencio, Franco Ferrari.