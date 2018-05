Ritorno al futuro - Inter pronta per le seconde squadre. E servono 30 mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seconde squadre, ecco l'Inter. Considerati i criteri dei ripescaggi (convocazioni nelle nazionali under, piazzamento in campionato e affluenza media dei tifosi), la società meneghina dovrebbe occupare uno dei primi due posti nella graduatoria che andrà a decidere quali, tra i club di Serie A interessati, potranno effettivamente schierare una squadra riserve nel prossimo campionato di Serie C. Stadio permettendo, ma questo è tutto un altro discorso.

Chi rientra -

Tanti rientri, pochi contributi alla prima squadra. L'Inter punta a incassare 30 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno, e questa dovrebbe essere la principale destinazione dei vari calciatori che rientreranno dal prestito. Diversi giovani (Bardi, Dimarco, Zinho Vanheusden, ma anche Longo) saranno inserite in trattative in entrata (per esempio con il Sassuolo per arrivare a Politano o col Bologna per Verdi). Yuto Nagatomo sarà riscattato dal Galatasaray, per Joao Mario è asta in Premier League, con diverse squadre a fare concorrenza al West Ham. Rebus Jonathan Biabiany, tra i big: lo Sparta Praga ha fatto sapere che non intende riscattarlo. Non rientreranno, almeno non ora, i vari Gabigol, Ansaldi e Bastoni, tutti in prestito biennale.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Francesco Bardi, Raffaele Di Gennaro, Andrei Radu, Michele Di Gregorio, Davide Costa.

Difensori: Zinho Vanheusden, Filippo Sgarbi, Tommaso Equizi, Italo, Yuto Nagatomo, Andrea Cagnano, Andrea Bandini, Alessandro Mattioli.

Centrocampisti: Marco Carraro, Mattia Bonetto, Andrea Palazzi, Andrea Romanò, Niccolò Belloni, Joao Mario, Jonathan Biabiany.

Attaccanti: Axel Bakayoko, Rigoberto Rivas, Vincenzo Tommasone, George Puscas, Samuele Longo, Rey Manaj, Francesco Forte, Zé Turbo.

Chi attende

Due riscatti caldi, anzi caldissimi. Quello di Joao Cancelo sembra complicato, con il Valencia che non pare intenzionato a concedere sconti e l'Inter che potrebbe mollare il terzino portoghese. Rafinha ha cambiato la stagione dei ragazzi di Spalletti, e su questo fronte la società è disponibile a maggiori sacrifici, anche perché il brasiliano non rientra nei piani tecnici del Barcellona, che potrebbe aprire a una trattativa più in discesa per Ausilio & Co. Da escludere il riscatto di Lisandro Lopez, in pratica mai visto con la maglia dell'Inter. Potrebbe rinnovare Tommaso Berni, che peraltro consente all'Inter di non sprecare lo slot del terzo portiere in ottica lista, sia in Serie A che in Champions League.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Samir Handanovic, Daniele Padelli, Francesco Bardi, Raffaele Di Gennaro, Andrei Radu, Michele Di Gregorio, Davide Costa.

Difensori: Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah, Milan Skriniar, Miranda, Andrea Ranocchia, Dalbert, Davide Santon, Danilo D'Ambrosio, Jeison Murillo, Alessandro Bastoni, Zinho Vanheusden, Filippo Sgarbi, Tommaso Equizi, Italo, Cristian Ansaldi, Yuto Nagatomo, Andrea Cagnano, Andrea Bandini, Alessandro Mattioli.

Centrocampisti: Matias Vecino, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Borja Valero, Assane Gnoukouri, Marco Carraro, Mattia Bonetto, Andrea Palazzi, Andrea Romanò, Niccolò Belloni, Joao Mario, Jonathan Biabiany.

Attaccanti: Lautaro Martinez, Ivan Perisic, Antonio Candreva, Yann Karamoh, Mauro Icardi, Eder, Andrea Pinamonti, Axel Bakayoko, Rigoberto Rivas, Gabriel Barbosa, Moussa Souare, Vincenzo Tommasone, George Puscas, Samuele Longo, Rey Manaj, Francesco Forte, Zé Turbo.