Ritorno al futuro - Juve, un tesoro di squadra B. Tre rinnovi in arrivo

Un tesoro di seconda squadra. I successi della Juventus sono costruiti sui gioielli della rosa della prima squadra, ma tra le riserve il club bianconero ha costruito un patrimonio da poter gestire, scambiare, far fruttare. E, dall'anno prossimo, anche far giocare, in Serie C, coi colori bianconeri. La Vecchia Signora, non è un mistero, è tra le più convinti fautrici dell'introduzione delle seconde squadre nel nostro calcio. E ha un posto assicurato, forte di un piazzamento molto alto (primo o secondo posto) nella graduatoria che risulterà dall'applicazione dei criteri per i ripescaggi.

Chi rientra -

Due o tre piani di valutazione diversi. Perché i calciatori della Juventus che torneranno alla casa madre possono essere distinti in tre grandi categorie: chi rimarrà in prima squadra, chi sarà impiegato sul mercato, chi giocherà con la seconda squadra. Della prima categoria fanno parte, ovviamente, Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola. Con loro, potrebbe esservi anche Marko Pjaca, che si aggregherà in ritiro: sarà poi l'estate a decidere il futuro del croato. Sul mercato, la Juventus conta di poter far fruttare le buone prestazioni di Emil Audero con il Venezia. Stesso discorso per Rolando Mandragora, Roman Macek, Rogerio, Moise Kean e via discorrendo. Questi i big; per chi non sarà raggiunto da offerte allettanti, specie i meno giovani, il piazzamento in una squadra di Serie C resta un'opzione molto credibile, per non schierare una seconda squadra dall'età media troppo alta. Tutti gli altri, e qui la pesca dalla Primavera sarà importante, contribueranno alle sorti della Juventus B.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Alberto Brignoli, Emil Audero, Laurentiu Branescu, Alberto Gallinetta.

Difensori: Mattia Caldara, Dario Del Fabro, Pol Garcia, Giulio Parodi, Stefano Pellizzari, Luca Coccolo, Mattias Andersson, Rogerio, Luca Barlocco, Claudio Zappa, Nazzareno Belfasti, Matteo Vitale, Luca Marrone, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti: Roger Tamba M'Pinda, Rolando Mandragora, Andrés Tello, Roman Macek, Luca Clemenza, Matheus Pereira.

Attaccanti: Stefano Beltrame, Nicola Mosti, Giorgio Siani, Marko Pjaca, Alhassane Soumah, Moise Kean, Alberto Cerri, Stefano Padovan, Eric Lanini, Davide Cais, Nicolò Pozzebon, King Udoh.

Chi attende

Gianluigi Buffon ha già dato il suo addio al calcio, per il contratto col PSG bisogna solo aspettare la decisione dell'UEFA sulla squalifica in Champions League. Stesso discorso per Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah: il ghanese ha già firmato con l'Inter, lo svizzero è molto vicino all'Arsenal. Carlo Pinsoglio rinnoverà e sarà il terzo portiere. E Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli? Tranquilli, rinnovano anche loro. In arrivo, non ufficiale ma già definito, Emre Can dal Liverpool.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Wojciech Szczesny, Alberto Brignoli, Emil Audero, Laurentiu Branescu, Alberto Gallinetta.

Difensori: Medhi Benatia, Daniele Rugani, Alex Sandro, Mattia De Sciglio, Mattia Caldara, Dario Del Fabro, Pol Garcia, Giulio Parodi, Stefano Pellizzari, Luca Coccolo, Mattias Andersson, Rogerio, Luca Barlocco, Claudio Zappa, Nazzareno Belfasti, Matteo Vitale, Luca Marrone, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti: Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Rodrigo Bentancur, Claudio Marchisio, Stefano Sturaro, Grigoris Kastanos, Roger Tamba M'Pinda, Rolando Mandragora, Andrés Tello, Roman Macek, Luca Clemenza, Matheus Pereira.

Attaccanti: Mario Mandzukic, Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Juan Guillermo Cuadrado, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Stefano Beltrame, Nicola Mosti, Giorgio Siani, Marko Pjaca, Alhassane Soumah, Moise Kean, Alberto Cerri, Stefano Padovan, Eric Lanini, Davide Cais, Nicolò Pozzebon, King Udoh.