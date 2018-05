Ritorno al futuro - Lazio, tanti esuberi nei prestiti. Davanti c'è talento

© foto di Federico Gaetano

La questione "seconde squadre" per la Lazio non è una priorità, probabilmente una questione che non verrà neanche presa in considerazione visto che i biancocelesti hanno dato priorità alla "multiproprietà" Lotito, che come noto ha anche la Salernitana e già da tempo gira i migliori giovani provenienti dalla Primavera biancoceleste (peraltro retrocessa, ndr) al club campano. Tra i rientri dai prestiti insomma non molti avranno l'occasione di rimanere e mettersi a disposizione di Inzaghi per la prossima stagione.

Chi rientra - Nella lista dei prestiti concessi dalla Lazio ci sono giocatori che potrebbero anche tornare utili a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione (o magari utilizzabili come pedina di scambio in compravendite estive). Basti pensare a Danilo Cataldi, reduce dalla buona esperienza al Benevento, all'ex Primavera Minala ma anche all'esperto Mauricio. Davanti appaiono poco utili alla causa Kishna e Morrison, mentre il club sembra credere nelle potenzialità di Lombardi, Oikonomidis, Rossi e Palombi.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Luca Borrelli.

Difensori: Mauricio, Franjo Prce, Luca Germoni, Lorenzo Filippini.

Centrocampisti: Danilo Cataldi, Joseph Marie Minala, Ravel Morrison.

Attaccanti: Ricardo Kishna, Christopher Oikonomidis, Cristiano Lombardi, Francesco Orlando, Daniel Bezzicheri, Simone Palombi, Alessandro Rossi, Mamadou Tounkara.

Chi attende - Luis Nani è l'unico giocatore in prestito fino al giugno prossimo: molto complicato ipotizzare il suo riscatto in questo momento, mentre i due portoghesi arrivati nell'ambito dell'accordo per Keita, Jordao e Pedro Neto, avranno entrambi un altro anno a disposizione per far vedere le proprie qualità e convincere la Lazio a riscattarli. Da valutare i possibili rinnovi per Martin Caceres, Filip Djordjevic, Federico Marchetti: praticamente impossibile ipotizzare una permanenza degli ultimi due.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Thomas Strakosha, Ivan Vargic, Guido Guerrieri, Luca Borrelli.

Difensori: Wallace, Bastos, Luiz Felipe, Jordan Lukaku, Stefan Radu, Adam Marusic, Patric, Dusan Basta, Mauricio, Franjo Prce, Luca Germoni, Lorenzo Filippini.

Centrocampisti: Lucas Leiva, Davide Di Gennaro, Sergej Milinkovic-Savic, Marco Parolo, Alessandro Murgia, Bruno Jordao, Felipe Anderson, Senad Lulic, Luca Crecco, Danilo Cataldi, Joseph Marie Minala, Ravel Morrison.

Attaccanti: Pedro Neto, Luis Alberto, Ciro Immobile, Felipe Caicedo, Brayan Perea, Ricardo Kishna, Christopher Oikonomidis, Cristiano Lombardi, Francesco Orlando, Daniel Bezzicheri, Simone Palombi, Alessandro Rossi, Mamadou Tounkara.