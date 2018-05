Ritorno al futuro - Napoli, rientro in massa. Novità Ciciretti e Inglese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Amato Ciciretti e Roberto Inglese, presi rispettivamente a gennaio e agosto scorsi, sono ad oggi le principali novità in ottica 2018/19 del Napoli, oltre ovviamente al cambio di panchina che ha portato Ancelotti a sostituire Sarri. Ma sono davvero tanti i giocatori che rientreranno alla base dopo il prestito di quest'anno, tutti vogliosi di convincere il nuovo tecnico a confermarli in rosa. Ovviamente un aiuto importante è atteso anche dal mercato, con Giuntoli al lavoro per costruire una rosa all'altezza del nuovo tecnico.

Chi rientra - Numerosissima la colonia di giocatori che rientrerà a Castelvoturno: in ottica Prima Squadra si segnalano Nikola Maksimovic, Sebastian Luperto, Alberto Grassi, Emanuele Giaccherini, Roberto Insigne e Roberto Inglese. Qualcuno potrebbe fermarsi per essere valutato da Ancelotti, altri verranno rimandati in prestito o ceduti definitivamente/inseriti in trattative. Praticamente certa la partenza di Giaccherini e Grassi, mentre i giovani potrebbero anche partire per Dimaro.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Nikita Contini.

Difensori: Nikola Maksimovic, Sebastian Luperto, Igor Lasicki, Antonio Granata.

Centrocampisti: Luca Palmiero, Alberto Grassi, Mario Prezioso, Antonio Romano, Emanuele Giaccherini.

Attaccanti: Gennaro Tutino, Roberto Insigne, Alfredo Bifulco, Luigi Liguori, Roberto Inglese, Antonio Negro.

Chi attende - Tutte definite le situazioni dei quattro giocatori in scadenza di contratto: il Napoli non ripartirà da loro, neanche nel caso di Maggio e Reina. Ancelotti e De Laurentiis lavorano già al mercato del futuro, ma al momento sembra essere stato definito solo l'approdo di Amato Ciciretti, preso dal Benevento a parametro zero.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Luigi Sepe, Nikita Contini.

Difensori: Kalidou Koulibaly, Raul Albiol, Vlad Chiriches, Lorenzo Tonelli, Faouzi Ghoulam, Mario Rui, Elseid Hysaj, Nikola Maksimovic, Sebastian Luperto, Igor Lasicki, Antonio Granata.

Centrocampisti: Jorginho, Amadou Diawara, Marek Hamsik, Allan, Piotr Zielinski, Marko Rog, Zinedine Machach, Luca Palmiero, Alberto Grassi, Mario Prezioso, Antonio Romano, Emanuele Giaccherini.

Attaccanti: Lorenzo Insigne, Adam Ounas, Leandrinho, Josè Callejon, Dries Mertens, Arkadiusz Milik, Gennaro Tutino, Roberto Insigne, Alfredo Bifulco, Luigi Liguori, Roberto Inglese, Antonio Negro.