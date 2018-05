Ritorno al futuro - Parma, quattordici rientri. Nessuno dovrebbe rimanere

© foto di Federico Gaetano

Ben diciannove "nuovi" giocatori si presenteranno a Collecchio nei primi giorni di luglio per confrontarsi con lo staff tecnico del Parma riguardo la prossima stagione di Serie A: un'iperbole naturalmente, che rende però bene l'idea sui tanti giocatori in orbita ducale dopo le tre promozioni consecutive da D, C e B. Molto probabile che vengano "ridirezionati" ancor prima del ritiro, con Faggiano alla ricerca di rinforzi che possano aiutare la squadra in un ulteriore salto di qualità.

Chi rientra - Ben quattordici i giocatori che rientrano dalle categorie inferiori nella rosa del Parma, tuttavia nessuno sembra essere pronto per giocarsi una chance in Serie A. Per il direttore Faggiano un lavoro di "risistemazione" che si annuncia impegnativo, anche se molti degli interessati sono reduci da ottimi campionati e non dovrebbero faticare a trovare offerte.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Kristaps Zommers, Allione Fall.

Difensori: Lorenzo Saporetti, Luigi Scaglia, Juan Ramos, Giovanni Pinto, Lorenzo Adorni, Giacomo Ricci.

Centrocampisti: Lorenzo Simonetti, Francesco Giorno, Mattia Carriero.

Attaccanti: Manuel Nocciolini, Facundo Lescano, Francesco Galuppini.

Chi attende - La fine del prestito ha privato la squadra di tre pezzi importanti come Francisco Sierralta, Roberto Insigne e Amato Ciciretti. Il difensore torna a Udine, i due attaccanti al Napoli. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Faggiano si è mosso su diversi nomi, portando a casa cinque talenti emergenti di Serie D: nessuno di questi vestirà il crociato tuttavia.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Andrea Dini, Michele Nardi, Gianluigi Frattali, Kristaps Zommers, Allione Fall.

Difensori: Armando Anastasio, Valerio Di Cesare, Riccardo Gagliolo, Marcello Gazzola, Simone Iacoponi, Pasquale Mazzocchi.

Centrocampisti: Antonino Barillà, Jacopo Dezi, Gianni Munari, Manuel Scavone, Matteo Scozzarella, Antonio Junior Vacca, Lorenzo Simonetti, Francesco Giorno, Lorenzo Saporetti, Luigi Scaglia, Juan Ramos, Giovanni Pinto, Lorenzo Adorni, Giacomo Ricci.

Attaccanti: Yves Baraye, Emanuele Calaiò, Fabio Ceravolo, Alessio Da Cruz, Antonio Di Gaudio, Marco Frediani, Luca Siligardi, Manuel Nocciolini, Facundo Lescano, Francesco Galuppini.