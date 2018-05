Ritorno al futuro - Sassuolo, rientri di spessore. Si riparte da lì

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanti rientri di spessore, dopo le esperienze fuori dall'Emilia, per il Sassuolo 2018/19: i neroverdi potranno così sfruttare il lavoro fatto negli scorsi anni riabbracciando giocatori importanti, rafforzati anche dall'anno giocato fuori da Reggio. Di certo prima bisogna prendere una decisione sull'allenatore, scelta basilare senza la squadra sarà molto difficile fare programmi a medio termine, come nella tradizione emiliana.

Chi rientra - Tanti, e di grande interesse, i giocatori che rientreranno dal prestito: Gianmarco Ferrari, Riccardo Marchizza, Martin Erlic, Alessandro Tripaldelli, Federico Ricci, Diego Falcinelli, Marcello Trotta e Gianluca Scamacca sono tutti giocatori che potrebbero essere presi in considerazione per una promozione in Prima Squadra.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri:

Difensori: Gianmarco Ferrari, Riccardo Marchizza, Leonardo Fontanesi, Martin Erlic, Jonathan Rossini, Luca Ravanelli, Andrea Masetti, Alessandro Tripaldelli.

Centrocampisti: Leonardo Sarzi Maddidini, Giovanni Sbrissa, Filippo Bandinelli, Jeremie Broh, Marius Marin, Andrea Mandelli, Davide Tinterri.

Attaccanti: Federico Ricci, Andrea Cisco, Diego Falcinelli, Marcello Trotta, Ettore Gliozzi, Gianluca Scamacca, Pietro Cianci, Nicolò Bruschi.

Chi attende - Chi in questo momento è praticamente certo di lasciare il neroverde è Gianluca Pegolo, in scadenza a giugno prossimo. Da valutare anche la posizione di Biondini. Conferma molto difficile al momento per Mauricio Lemons, Rogerio e Leonardo Marson.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Andrea Consigli.

Difensori: Francesco Acerbi, Edoardo Goldaniga, Timo Letschert, Cristian Dell'Orco, Federico Peluso, Claud Adjapong, Gianmarco Ferrari, Riccardo Marchizza, Leonardo Fontanesi, Martin Erlic, Jonathan Rossini, Luca Ravanelli, Andrea Masetti, Alessandro Tripaldelli.

Centrocampisti: Stefano Sensi, Francesco Magnanelli, Alfred Duncan, Francesco Cassata, Simone Missiroli, Mazzitelli, Davide Frattesi, Leonardo Sarzi Maddidini, Giovanni Sbrissa, Filippo Bandinelli, Jeremie Broh, Marius Marin, Andrea Mandelli, Davide Tinterri.

Attaccanti: Antonino Ragusa, Nicholas Pierini, Domenico Berardi, Matteo Politano, Khouma Babacar, Alessandro Matri, Federico Ricci, Andrea Cisco, Diego Falcinelli, Marcello Trotta, Ettore Gliozzi, Gianluca Scamacca, Pietro Cianci, Nicolò Bruschi.