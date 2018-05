Tanti ritorni per la formazione doriana, che ripartirà da Marco Giampaolo in panchina. Il tecnico sembrava a un passo dall'addio per approdare al Napoli, ma l'arrivo di Carlo Ancelotti all'ombra del Vesuvio ha cambiato l'intera situazione. I blucerchiati punteranno ancora su Duvan Zapata, che sarà riscattato dai partenopei come da accordi.

Chi rientra - Ben venti calciatori dovrebbero tornare alla base, tra questi c'è Dodò che è però stato ceduto in prestito al Santos fino al prossimo 30 dicembre. Rientreranno a Genova anche Djuricic dal Benevento, così come Simic e Bonazzoli dalla SPAL. Vrioni, ora alla Pistoiese, ha firmato ieri fino al 2022. Un segnale indiscutibile che il club di Ferrero punti sull'attaccante.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Wladimiro Falcone.

Difensori: Lorenco Simic, Bambo Diaby, Maxime Leverbe, Atila Varga, Dodò (prestito al Santos fino al 30 dicembre), Cristian Hadžiosmanović.

Centrocampisti: Jacopo Cioce, David Ivan, Antonio Palumbo, Michele Rocca, Denis Baumgartner, Roberto Criscuolo, Leonardo Serinelli, Gabriele Rolando, Filip Djuricic.

Attaccanti: Federico Bonazzoli, Antonio Di Nardo, Andrés Ponce, Giacomo Vrioni.

Chi attende - Gabriele Rolando è attualmente al Palermo, club che sta lavorando per trattare il riscatto da esercitare con i doriani. Invece Vid Belec è di proprietà del Benevento, da capire se il suo futuro sarà ancora nel Sannio oppure se potrà restare a Marassi. In stand-by la situazione di Viviano che, fino a ieri, sembrava a un passo dal trasferimento a Lisbona tra le file dello Sporting.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Emiliano Viviano, Wladimiro Falcone.

Difensori: Vasco Regini, Matías Silvestre, Joachim Andersen, Lorenco Simic, Bambo Diaby, Maxime Leverbe, Atila Varga, Nicola Murru, Dodô (prestito al Santos fino al 30 dicembre), Bartosz Bereszynski, Jacopo Sala, Cristian Hadžiosmanović.

Centrocampisti: Lucas Torreira, Jacopo Cioce, Karol Linetty, Dennis Praet, Valerio Verre, Édgar Barreto, Leonardo Capezzi, Davide Ivan, Antonio Palumbo, Michele Rocca, Denis Baumgartner, Roberto Criscuolo, Leonardo Serinelli, Gabriele Rolando, Gaston Ramirez, Ricardo Álvarez, Filip Djuricic.

Attaccanti: Gianluca Caprari, Duvan Zapata, Dawid Kownacki, Fabio Quagliarella, Federico Bonazzoli, Antonio Di Nardo, Andrés Ponce, Giacomo Vrioni.