La SPAL festeggia la permanenza in Serie A, con Leonardo Semplici che resterà ancora alla guida della formazione ferrarese dopo aver scritto pagine di storia memorabili della società estense. Tanti i rientri in casa biancazzurra, calciatori provenienti dalle categorie inferiori che potrebbero essere indirizzati altrove.

Chi rientra -Tanti giovani, oltre il 30enne difensore Cremonesi - reduce dall'esperienza alla Virtus Entella - e il 28enne centrocampista Castagnetti dopo l'avventura all'Empoli. La formazione toscana potrebbe però esercitare il diritto di riscatto, puntando ancora sul calciatore anche in Serie A.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: -

Difensori: Michele Cremonesi, Fabio Della Giovanna, Francesco Ferrari, Riccardo Mastrilli, Andrea Gemignani.

Centrocampisti: Michele Castagnetti, Shaka Mawuli Eklu, Alessandro Bellemo, Alessandro Miotto, Francesco Posocco, Gabriel Strefezza,

Attaccanti: Tommaso Costantini, Mattia Finotto, Jacopo Murano.

Chi attende - Si attende il riscatto di Federico Viviani, preso un anno fa dall'Hellas Verona con diritto di trattenerlo mediante l'esborso di 3,3 milioni di euro. Per Gomis è previsto l'obbligo di riscatto, dunque il portiere resterà a Ferrara. Stesso discorso per Paloschi. Da chiarire, invece, la situazione di Borriello che qualche giorno fa - in occasione del Memorial Niccolò Galli - ha detto: ”È stato un anno abbastanza particolare per me. Ho avuto difficoltà anche quando stavo bene, poi sono stato sfortunatissimo con questo infortunio. Non mi va di parlare perché non voglio alimentare polemiche, però sono stato male: ho perso un anno di carriera che nessuno mi ridarà più. Il futuro? Ho un contratto con la SPAL, sono contento che sia rimasta in Serie A perché così posso giocare ancora in Serie A".

La rosa della prossima stagione

Portieri: Alfred Gomis, Giacomo Poluzzi.

Difensori: Francesco Vicari, Felipe, Thiago Cionek, Michele Cremonesi, Sauli Väisänen, Fabio Della Giovanna, Francesco Ferrari, Pa Konate, Riccardo Mastrilli, Andrea Gemignani.

Centrocampisti: Everton Luiz, Michele Castagnetti, Pasquale Schiattarella, Mattia Vitale, Shaka Mawuli Eklu, Alessandro Bellemo, Alessandro Miotto, Manuel Lazzari, Francesco Posocco, Gabriel Strefezza, Filippo Costa, Jasmin Kurtic.

Attaccanti: Tommaso Costantini, Alberto Paloschi, Mirco Antenucci, Mattia Finotto, Marco Borriello, Sergio Floccari, Jacopo Murano.