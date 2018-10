Ritorno al Real? Mou dribbla il mercato: "Voglio rimanere a Manchester"

Fonte: Inviato a Manchester

© foto di imago sportfotodienst

José Mourinho dribbla le voci di mercato. In giornata, tra Inghilterra e Spagna, si è diffusa la voce di un possibile ritorno dello Special One sulla panchina del Real Madrid, complici le difficoltà di Lopetegui. Non a caso, la prima domanda della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus è stata proprio relativa alle merengues: "Mi piace stare qui e rispettare il mio contratto fino all'ultimo giorno, magari anche dopo. Mi piacerebbe rimanere al Manchester United”. D’altra parte, se il rapporto con i Red Devils non procede a gonfie vele, quello con il Real si è chiuso in maniera ancora più traumatica.