Ritorno alla base o plusvalenza: il Napoli studia il futuro di Inglese

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Roberto Inglese, attaccante del Napoli in prestito al Parma. Il giocatore sarà verosimilmente riscattato dal Parma, si legge, con il Napoli che mantiente comunque il diritto di controriscatto ad un milione in più rispetto ai 25 milioni che dovranno spendere i crociati per riscattarlo. Il Napoli valuterà attentamente il da farsi, se riportarlo alla base o accontentarsi di una ricca plusvalenza.