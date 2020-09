Ritorno su Ajer e idea Anguissa: il Milan cerca il doppio rinforzo tra difesa e mediana

Il Milan continua a essere attivo sul mercato. Torna di moda, spiega Sky Sport, il nome di Kristoff Ajer, valutato 15 milioni di euro dal Celtic Glasgow. Prossima settimana nuovo incontro tra le parti con l'entourage per provare a trovare una quadra. Intanto per la mediana spunta André Zambo Anguissa, centrocampista che milita al Fulham in Premier League per il quale c'è già stato un contatto.