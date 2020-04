Riunione comitato medico FIGC e summit gruppo di lavoro sui calendari: gli appuntamenti di oggi

Altra giornata di appuntamenti per cercare di dare una nuova fisionomia al calcio internazionale dopo lo tsunami Coronavirus. Come riporta il Corriere dello Sport nella giornata di oggi sono in programma due importanti “incontri”: il primo è la riunione del comitato medico scientifico della FIGC che è chiamato a emanare le linee guida medico-scientifiche per la ripresa

, mentre il secondo è il summit del gruppo di lavoro sui calendari composto dai rappresentati di UEFA, ECA, EL e FIFPRO.