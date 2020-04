Riunione Lega, nuovi elogi di Lotito alla Juventus e ad Andrea Agnelli

vedi letture

Dopo averlo fatto a caldo, dopo l'accordo preso, secondo Tuttosport anche ieri Claudio Lotito ha espresso elogi nei confronti della Juventus. Il presidente della Lazio, infatti, in premessa di assemblea di Lega di Serie A sul taglio degli emolumenti dei calciatori, ha lodato Andrea Agnelli per aver trovato una strada in autonomia insieme ai propri tesserati. Per questo la Vecchia Signora è stata l'unica a non votare ieri, con gli altri diciannove club comunque unanimi sul taglio.