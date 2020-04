Riunione UEFA, El Pais: prime gare a porte chiuse. Campionati a inizio giugno

El Pais approfondisce alcune tematiche riguardanti il summit UEFA di quest'oggi. Le proposte ascoltate dai rappresentanti del calcio europeo dalla UEFA presentavano due linee da seguire: concludere i tornei e cercare di separarli in due blocchi per il loro completamento, seconda ipotesi però già svanita. L'intenzione è che i campionati nazionali inizino per primi e, poco dopo, i club inizino a giocare in Champions League, di cui rimangono ancora 17 partite da giocare, e in Europa League, dove restano 24 partite.

Porte chiuse Le partite a porte chiuse sono ritenute obbligatorie almeno nei primi giorni dopo la fine delle misure di contenimento. Secondo la proposta della UEFA, nello scenario migliore, i campionati nazionali riprenderanno all'inizio di giugno. Per fare questo, le federazioni hanno rinunciato alle date delle partite della nazionale che erano state programmate. Il secondo scenario sarebbe a fine giugno.