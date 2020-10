Rivaldo: "Bravo Douglas Costa a cambiare, alla Juve le cose non andavano bene"

"Sono un fan di Douglas Costa, ma alla Juventus le cose non andavano bene". A dirlo è Rivaldo, ex numero 10 del Brasile che nel corso di un suo editoriale per 'Betfair' s'è detto soddisfatto per la scelta di Douglas Costa di lasciare la Juventus per tornare al Bayern Monaco. "Ha bisogno di giocare più regolarmente e tornare nel club dove ha espresso il suo miglior calcio è una buona scelta. Il Bayern potrebbe offrirgli la possibilità di giocare con più frequenza e tornare presto nella nazionale brasiliana".