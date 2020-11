Rivedi Bonera sull'infortunio di Ibra: "Problema muscolare, non ci voleva"

“Problema muscolare, non ci voleva”. Così Daniele Bonera, ieri in panchina nella vittoria del Milan sul Napoli per la positività di Pioli e del suo vice, ha commentato l’infortunio occorso a Zlatan Ibrahimovic: “Vediamo domani (oggi, ndr) con i medici di capire l’entità, siamo contenti che ancora una volta abbia partecipato in maniera attivissima a questa vittoria. Allenatore aggiunto? Abbiamo parecchi allenatori, sono tutti giocatori molto responsabili, che magari alle volte vengono messi in secondo piano, perché lui ha tutti i riflettori addosso”.