Rivedi Bonucci: "Sarri l'opposto di Allegri, "Chiello" mi manca"

Parlando ieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Lione, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha sottolineato le tante differenze tra l'attuale tecnico e quello degli ultimi anni: "Il processo di apprendimento continua, stiamo migliorando sempre di più, sia in gestione palla che in fase difensiva. Le indicazioni sono all'opposto rispetto a prima. Prima difendevamo come singolo e ora come sistema. Giocando ogni tre giorni abbiamo meno costanza ma abbiamo iniziato consapevoli delle difficoltà ma anche delle cose buone che potevano arrivare. Possiamo solo far sì che in fase di possesso si conceda sempre meno. Cosa cambia Chiellini? Cambia.. (ride, ndr) Giorgio mi divido le responsabilità, guido i più giovani a metà con lui. Non ci piace solo giocare ma anche parlare, aiutare i compagni, dare indicazioni. Quando sei in due è più facile". In basso il video.