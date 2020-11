Rivedi Conte alla vigilia del Gladbach: "Hakimi deve lavorare tanto sulla fase difensiva"

Alla vigilia della sfida contro il Borussia Mönchengladbach, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della sfida contro i tedeschi e delle difficoltà di un calciatore in particolare, Hakimi: "A me non piace mai parlare dei singoli. Andate a rivederci cosa ho detto all'inizio su di lui: ha importanti potenzialità, ma deve lavorare tanto, soprattutto nella fase difensiva. In Italia ci sono pressioni e aspettative molto più alte rispetto alla Germania o all'Inghilterra, dove c'è più enjoy. Qui ci sono molte più pressioni, deve lavorare sapendo anche lui che qui in Italia ci sono aspettative e pressioni totalmente diverse rispetto alla Germania". Riascolta le parole del tecnico nerazzurro.