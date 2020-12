Rivedi Conte alla vigilia dell'Hellas Verona: "A breve incontro col club per fare il punto"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, l'ultima del 2020, ha annunciato che dopo l'ultimo match dell'anno solare incontrerà la società per fare il punto della situazione: "La mia valutazione non credo sia importante, importante credo sia la valutazione del club. In questi quattro mesi abbiamo lavorato e sicuramente ci vedremo con la società dopo la partita contro l'Hellas, durante il periodo natalizio, anche perché è giusto farlo dopo il meeting d'agosto dove sono state prese delle decisioni che sono state accettate da parte di tutti. E' giusto rivedersi, risedersi, e capire adesso che tipo di situazioni abbiamo in mente di affrontare e se le vogliamo affrontare". Riascolta la conferenza del tecnico dell'Inter di ieri.