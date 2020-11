Rivedi Conte dopo il ko dell'Inter a Madrid: "Crescita esponenziale, ora curiamo i dettagli"

vedi letture

"Nel bene e nel male è la mia Inter anche perché io sono l'allenatore. Penso che ci vogliano anche questi step di crescita per noi. Non so quante squadre siano venute qui a Madrid a giocare questo tipo di partite, a rimontare due gol. Abbiamo ripreso la partita, abbiamo avuto le occasioni per fare il 3-2 e poi abbiamo subito il terzo gol. Sicuramente i risultati di questo ultimo periodo non premiano quello che stiamo facendo e per gli sforzi che i ragazzi stanno facendo. Però ci dimostrano che i dettagli devono essere curati al 100%, a volte i dettagli spostano la partita. C'è poco da dire sul retropassaggio, detto questo penso ci fosse un fallo su Hakimi di Mendy e su calcio da fermo c'è una marcatura che va fatta in maniera ferrea e decisa. I ragazzi devono capire che i dettagli spostano. La mentalità però con cui stiamo affrontando le partite mi lascia soddisfatto perché c'è una crescita esponenziale. Il Real Madrid oggi ha parlato di finale e il Real le finali non le sbaglia. Torniamo a casa con un risultato penalizzante". Parole e pensieri di Antonio Conte, tecnico dell'Inter che è uscita sconfitta dalla trasferta Champions contro il Real Madrid. 3-2 il risultato finale in favore dei Blancos, una sconfitta che pone l'Inter in ultima posizione nel Gruppo B.