Rivedi Conte: "Scudetto? Siamo nel mezzo del cammin di nostra vita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte e la corsa Scudetto. Ne ha parlato il tecnico dell'Inter nella conferenza stampa di ieri sera dopo il successo nel derby di Milano: "Mi hanno chiesto cosa penso della parola Scudetto e io ho risposto che è un sogno, come lo è per noi lo è per la Lazio ma può esserlo anche per l'Atalanta o per la Roma. Stiamo parlando di un campionato negli anni stradominato e strameritato da una sola squadra. Oggi ci troviamo nel ben mezzo del cammin di nostra vita e c'è quantomeno un po' di bagarre. Dico che dipenderà tanto dalla Juventus, ma al tempo stesso dobbiamo farci trovare pronti". In basso il video.