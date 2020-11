Rivedi Cuadrado sul ritorno in campo di CR7: "Ronaldo ci trasmette voglia di vincere"

vedi letture

Juan Cuadrado, vero jolly della Juventus di Pirlo, ai microfoni di Sky ha presentato il match di Champions League contro il Ferencvaros nel giorno della vigilia: "Ronaldo è molto contento, non vedeva l'ora di giocare e si è visto quando è entrato nell'ultima partita. È un'arma in più per noi, sappiamo tutto quello che dà alla squadra. È molto contento e fiducioso e questo aiuta anche noi, la professionalità e la voglia di vincere che trasmette sempre è quella che tutti noi dobbiamo avere". Rivedi il passaggio dell'intervista in cui Pirlo analizza lo stato di forma dei suoi.