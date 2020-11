Rivedi Evani sull'assenza di Mancini: "Sentiamo il ct vicino, come se fosse qui con noi"

vedi letture

Alberico Evani, supplente di Roberto Mancini per la sfida contro l'Estonia in programma domani all'Artemio Franchi di Firenze, parla così dell'assenza del ct: "È un ritiro complicato, non devo dirlo io. Si nota completamente. Quello che ci fa stare tranquilli e sereni è lo spirito di gruppo, l'intelligenza e la disponibilità. Queste difficoltà ci aiuterebbero ancora di più a crescere. Il rapporto con Roberto... È come se fosse qui con noi, ci sentiamo spesso durante la giornata, sia per il lavoro da fare che per quello che è stato fatto. Il gruppo credo lo senta vicino, sotto quest'aspetto non ci sono cambiamenti se non che manca lui, fisicamente". Riascolta le parole di Evani sull'assenza del ct.