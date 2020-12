Rivedi Fonseca alla vigilia della sfida al Cagliari: "Farò qualche cambio. Fondamentale vincere"

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulla sconfitta di domenica contro l'Atalanta: "Farò qualche cambio per domani, abbiamo giocato tante partite e voglio mettere forze fresche per vincere. Vediamo domani ma qualcuno tra Calafiori, Kumbulla e Villar giocherà. Pedro non ha nessun problema fisico e domani giocherà". Riascolta le parole del tecnico portoghese alla vigilia della sfida contro il Cagliari.