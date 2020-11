Rivedi Gasperini dopo il ko per 5-0 col Liverpool: "Sconfitta pesante, dovremo riflettere"

Ha fatto autocritica, Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Liverpool in Champions League. Un 5-0 a favore dei Reds che il tecnico bergamasco ha così commentato a Sky Sport: "Dovremmo riflettere, è capitato di perdere male a Manchester lo scorso anno ma avevamo la sicurezza di migliorare. Questa sera il divario è stato pesante, bisogna riflettere sull'assetto tattico e strutturale per affrontare queste partite. Noi venivamo da due buoni risultati, non c'era nessun tipo di timore ed abbiamo affrontato il Liverpool come abbiamo affrontato tutte le squadre. Andavano troppo più forte di noi. Siamo meno intensi, è giusto riflettere come comportarci contro questi avversari. In altre circostanze c'era la sensazione di avere dei margini, abbiamo modificato qualcosa e certe velocità facciamo fatica a tenerle. C'è tempo, nelle prossime partite vedremo".