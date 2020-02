vedi letture

Rivedi Gattuso: "Avevo dei ferri da stiro al posto dei piedi"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Barcellona di Champions League. Questo il Gattuso-pensiero sulla possibilità di giocare con giocatori tecnici o di sostanza: "Per come vedo il calcio oggi, preferisco cinque giocatori come me e cinque come Kakà e Ronaldinho. Se metti undici giocatori di difesa e undici di attacco, secondo te chi vince? La difesa... Però da allenatore preferisco giocare con calciatori tecnici, è un dato di fatto. Nei primi anni da calciatore avevo dei ferri da stiro al posto dei piedi". In basso il video.