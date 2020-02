vedi letture

Rivedi Gattuso dopo il pari col Barça: "Al Camp Nou ce la giocheremo con l'armatura"

Parlando in conferenza stampa dopo il pari di ieri, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha voluto ribadire che la Champions League degli azzurri non è certo conclusa: "Ma certo che non è finito nulla, sappiamo che ci saranno delle difficoltà ma compreremo l'elmetto, le armature e ce l'andremo a giocare al Camp Nou. A Barcellona dobbiamo andare a fare una grande partita, ma adesso c'è il Torino e poi ci sono altre sfide. Questa partita deve darci la consapevolezza che, se giochiamo da squadra, possiamo fornire grandi prestazioni". In basso il video.